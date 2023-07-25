أكد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه استثناءً من الأحكام النظامية ذات العلاقة، يستمر العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7 / 9 / 1434هـ.

وأوضح المجلس، أن ذلك إلى حين نفاذ لائحة فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي ستصدر بناءً على الفقرة (2) من المادة (السابعة) من نظام العمل.

وقرر المجلس إنشاء مركز باسم “المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي” يكون مقره في مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.