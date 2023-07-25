أوضح البريطاني ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الاثنين أنه لن يقلق حالياً بشأن النفوذ المتزايد في كرة القدم العالمية.

ولفت دوري روشن أنظار العالم والمهتمين بكرة القدم بتحركاته المثيرة والقوية في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بتعاقداته الرنانة التي أحدثت حراكاً كبيراً وصدى واسعاً في وسائل الإعلام العالمي.

وتابع ماسترز: «من الواضح أن شيئاً جديداً يحدث»، مضيفا: «مسيرو دوري روشن للمحترفين يقولون إنهم يريدون أن يكونوا من أفضل 10 دوريات في العالم بحلول عام 2030، إنهم يستثمرون في اللاعبين والمدربين ومديري الأندية لمحاولة رفع مستوى الدوري والأندية».

وأضاف ماسترز: «لقد استغرق الأمر منا 30 عاماً للوصول إلى المرحلة التي تعيشها الأندية في إنجلترا».

وأردف ماسترز أن «الدوري الإنجليزي الممتاز هو عملية بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً من حيث الإيرادات، وتتم إعادة استثمار الأموال في الملعب»، مؤكداً أنه «يجب أن يكون لجميع المسابقات الجيدة تدفقات إيرادات لدعمها».