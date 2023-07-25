دخل المدرب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف ضمن اهتمامات نادي الأهلي ، وفقًا لتقارير الصحيفة .

وتعد البداية الحقيقية للمدرب الروسي داخل النمسا مع فريق كوفستاين، قبل أن ينتقل لتدريب فاكر ترول، بالإضافة إلى اكتسابه شهرة واسعة داخل بولندا إثر قيادته ليجيا، وارسو لإحراز لقب الدوري المحلي .

يُذكر أن ستانيسلاف قام بتدريب عدد من الفرق خلال مسيرته الرياضية من أهمها كوفيستاين 2004، فاكر تيرول 2004-2006، سبارتاك موسكو 2007-2008، جيمتشوجينا سوتشي 2010-2011، تيريك جروزني 2011-2013، أمكار بيرم 2013-2014، دينامو موسكو 2014-2015، ليجيا وارسو 2015-2016، المنتخب الروسي 2016-حتى إقالته بعد الخروج المبكر للمنتخب الروسي من كأس العالم .