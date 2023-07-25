مسؤولة فرنسية تستنكر موقف باريس سان جيرمان من مبابي وتصفه بلاعب استثنائي

استنكرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، اليوم الثلاثاء، الخلاف الواقع بين باريس سان جيرمان ولاعبه كيليان مبابي، مؤكدة أنها لا تفهم ما الذي يلعبه فريق العاصمة مع قائد المنتخب الفرنسي.

وقالت هيدالغو في تصريحات تلفزيونية: “أنا لا أفهم على الإطلاق ما الذي يلعبه باريس سان جيرمان، لديهم أفضل لاعب في العالم. كيليان هو أفضل لاعب في العالم”.

وأضافت: “إنهم مستعدون لعدم إشراكه الموسم المقبل. أعترف أنني لا أفهم شيئاً”.

وأكدت أن كيليان لاعب استثنائي، مضيفة: “أود أن يبقى في باريس، أعتقد أنها كانت أيضاً رغبته في البقاء لأطول فترة ممكنة”.

وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع مفاوضات الهلال مع اللاعب الفرنسي، حيث يمتلك اللاعب حاليا عرضا خرافيا من الأزرق.