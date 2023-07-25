شهدت المباراة الودية التي أقيمت اليوم بين فريقي النصر وباريس سان جيرمان في اليابان مقصية رائعة لاعب الفريق الأول، كريستيانو رونالدو.

وحاول رونالدو أن يحرز هدفا عندما جاءت الكرة نحو بمقصية رائعة مشابهة لتلك التي أحرز منها هدفا عندما كان في ريال مدريد وخاض مباراة أمام يوفنتوس،

لم يوفق رونالدو في هذه المقصية وخرجت الكرة خارج شباك باريس سان جيرمان، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبيا دون أي أهداف.

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