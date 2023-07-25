كشفت مصادر أن عائلة النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان مستعدة لقبول عرض الهلال ، كما أن النجم الفرنسي مازال يفكر فى العرض الضخم من الهلال

ووفقًا للصحفي الإيطالي ” “جيانلوكا دي مارزيو” ، المتخصص في أخبار الانتقالات ، إن مبابي يحتاج لبعض الوقت لحسم موقفه ، خاصة رغبته في الاستمرار في أوروبا و الانضمام إلي ريال مدريد في 2024، وفقًا لمداخلته مع “العربية رياضة”.

وتابع حديثه عن أن مبابى مازال يفكر فى العرض الضخم من الهلال، موضحًا أنه يحتاج لبعض الوقت لحسم موقفه ، خاصة رغبته في الاستمرار في أوروبا و الانضمام إلي ريال مدريد في 2024، وفقًا لمداخلته مع “العربية رياضة”.

وأشار الصحفى الإيطالي أن عرض الهلال للتعاقد مع النجم الفرنسى يشمل 700 مليون يورو، منها 300 مليون لنادى العاصمة الفرنسية، بالإضافة إلى 400 مليون يورو لـ مبابى.

ويُذكر أن نادي الفرنسي وافق على العرض المقدم من إدارة نادي الهلال للحصول على خدمات اللاعب في الموسم المتبقي من عقده مقابل 300 مليون يورو.