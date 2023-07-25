أعلن نادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء، عن قائمة الفريق المغادرة إلى أبها من أجل البطولة العربية.

وضمت القائمة كل من: عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، سعد الناصر، محمد العويس، عبدالله الحمدان، عبدالله رديف، حبيب الوطيان، ناصر الدوسري،محمد القحطاني، أحمد أبوراسين، أندري كاريلو، سعود عبد الحميد، محمد البريكن سافيتش، محمد الخيبري، كوليبالي كاليدو، محمد كنو، محمد جحفلي، وسالم الدوسري، وعلي البليهي، وحمد اليامي، روبن نيفيز، مصعب الجوير، ميشايل ديلغادو.

وأوضح النادي أن الخماسي سلمان الفرج، وعبدالإله المالكي ، ومتعب المفرج، وصالح الشهري، وخليفة الدوسري، يواصلون برامجهم التأهيلية والعلاجية بمقر النادي.

وتحتضن المملكة بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 بمدن الطائف وأبها والباحة، اعتباراً من 27 يوليو الجاري، بمشاركة 16 فريقاً تم توزيعها على 4 مجموعات، بينها 4 أندية سعودية، و12 فريقًا عربيًا.