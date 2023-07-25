كشفت مصادر أن مدرب النصر لويس كاسترو أوصي بالتعاقد مع طرف أيمن و أيسر ومدافع.

كما أوصي كاسترو بالاعتماد على نواف العقيدي في حراسة المرمى وذلك بعد مباراة باريس سان جيرمان الودية.

يذكر ان نادي النصر تعادل سلبيًا اليوم مع باريس سان جرمان الفرنسي.