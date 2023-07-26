شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه ، بصورة تجمعه بوالديه ، موجهًا لهما رسالة مؤثرة .

قام رمضان بنشر صورة له بصحبة والديه،على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام » ،على متن قارب وعلق عليها قائلاً: ”أجمل هدية من ربنا أبويا و أمي ربنا ما يحرمني أبداً من رضاهم و دعاهم ويارب بارك في صحتهم و عمرهم” .

يُذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لإطلاق فيلمه الجديد “على الزيرو” ، مع نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة، إذ يتطرق لقضية مافيا الأعضاء البشرية فى إطار اجتماعى إنسانى تشويقى ، ويتم طرحه في دور العرض خلال شهر أغسطس .