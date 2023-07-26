حذرت المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر “، المستفيدين من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة.

وأوضحت أن تلك الرسائل تطلب منهم معلومات شخصية، أو تحيلهم إلى استخدام روابط لسداد مبالغ مالية، مؤكدةً ضرورة التعامل مع الحسابات الرسمية للمنصة من خلال موقعها www.absher.sa، وتطبيق “أبشر أفراد” و”أبشر أعمال”.

وأكدت على عدم مشاركة اسم المستخدم والرقم السري ورمز التأكيد مع أي جهة أو شخص، والمحافظة على سرية البيانات؛ حمايةً لخصوصيتهم وتجنبًا لتعرضهم لعمليات الاحتيال، وعدم زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة.