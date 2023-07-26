تعد سيارة كيا نيرو بلس من السيارات الهاربيد، نوع ذلك فإن سعرها اقتصادي مقارنة بإمكانياتها.

السيارة بها كفاءة ممتازة لاستهلاك الوقود، فيأتي بمحرك السيارة هايبرد بنزين 1.6 لتر 4 أسطوانات بقوة إجمالية 141 حصان وعزم الدوران 265 نيوتن متر مع ناقل حركة دبل كلتش 6 سرعات ونظام دفع أمامي، كفاءة استهلاك الوقود 24.6 كم/ لتر.

وللترفيه فإنها تأتي بشاشة معلومات وترفيه ٨ بوصة، كما أنها تدعم الاقتران عبر البلوتوث مع الأندرويد وهواتف آبل، كما أن الشاشة بها عرض المعلومات عن السيارة.بجانب مجموعة الأنظمة الأساسية التي تعزز الأمان وتزيد من ثبات السيارة مثل الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع قوى الكبح إلكترونيا، والقدرة علي التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، هناك أيضا كاميرا خلفية للمساعدة في الركن مع حساسات خلفية، ومثبت مقعد الطفل.

والسيارة مناسبة ل: الشباب الجامعي.

الشباب في مقتبل الحياة الوظيفية.

الشباب في مقتبل الحياة الزوجية.

الأفراد الذين أغلب تنقلاتهم داخل المدينة.