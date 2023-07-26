تستضيف دولة آسيا لأول مرة معرض «استكشف نيوم» المُقام في العاصمة الكورية الجنوبية، والذي من المقرر افتتاحه غداً لمدة 10 أيام.

وأقيم اليوم مؤتمر صحفي قبيل افتتاح المعرض حضره 12 مسؤولا تنفيذياً لنيوم، ويتقدمه الرئيس التنفيذي لنيوم والذي أفاد بأنه تم إنشاء مجتمع وافتتاح مدارس وبدأ البناء في جميع أنحاء المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونها بكوريا.

وأشار الرئيس التنفيذي لنيوم بأن ستين ألف شخص يعيشون ويعملون في الموقع لبناء مدينة المستقبل، وسيرتفع عددهم إلى 400 ألف شخص، مؤكداً بأن بنيوم قصة تستمر حتى 25 عاماً.

وحضر المناسبة التي أقيمت في سيون نحو 250 شخصاً، من 100 شركة، وسيتنقل المعرض الضخم إلى عدة دول عالمية بعد أن أقيم في مدن المملكة ثم باريس، تزامنا مع زيارة ولي العهد.