نجح نادي الهلال في استقطاب بعض نجوم كرة القدم العالميين، والظفر بخدماتهم خلال هذا الميركاتو التاريخي.

ويرغب الهلال في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، حيث قدم عرض يعد هو الأغلى في تاريخ كرة القدم للنادي من أجل الظفر بخدمات اللاعب ولكن الأمر مازال مطروحاً على الساحة ولم يحسم بعد

وفي هذا الشأن، أكدت مصادر أجنبية، أن أندية الدوري الإنجليزي خائفه من انتقال مبابي إلى الهلال لأن ذلك سيسبب بطلب اللاعبين زيادة رواتبهم أو اللحاق بـ مبابي إلى الدوري السعودي .

وأعربت عائلة كيليان مبابي عن استعدادها لقبول عرض الهلال التاريخي، لكنها تنتظر رد مبابي نفسه على العرض.

ورغم قوة العروض الحالية، إلا أن كيليان مبابي ما زال مطلوبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق مانشستر يونايتد، توتنهام، تشيلسي