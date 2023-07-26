الدكتور جوهانس كلومينك أو عبدالله السويدي كما أطلق علي نفسه بعد إسلامه، من السلالة الملكية لمؤسس دولة السويد، حفيد الملك المؤسس لها، أسلم وهو في عمر ال١٦ من عمره ليلتحق بصفوف المؤمنين.

يروي عبدالله قصة إسلامه قائلا: أن والداه كانت طبيبين يجولان العالم من أجل المؤتمرات العلمية، وبالطبع كان يذهب معهم، بدأ يقارن بين المعيشة في السويد وكل مكان ذهب إليه، وقرر حينها البحث في الأديان.

وقال أن السويد هي من أكثر الدول تطرفا دينيا، وبكثرة سفره جذبه البحث في الإسلام، شعر حينها أن هذا الدين هو الذي يجب أن يكون عليه، ولكن بسبب أحداث ١١ سبتمبر وقتها كان خائفا من اعلان اسلامه.

وفي أحد الأيام أهداه أحد البائعين في متجر نسخه من القرآن الكريم، وبدأ بالقراءة، وقرأ سورة الفاتحة، وتوقف عند “اهدنا الصراط المستقيم” قائلا في نفسه أن هذا هو ما يدعو به، وأعلن اسلامه.

ثم جاء إلي المملكة ليتلقي العلوم الشرعية، إلي أن أصبح أحد معلميها ويدرسها في المسجد النبوي الشريف، وظل ماكثا فيها منذ عشرين عاما وحتي الآن، حتي لأنك تظن أنه سعودي ولد وترعرع فيها، حتي لهجته سعودية أصيلة.