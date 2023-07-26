أوضح نائب رئيس برشلونة، رافا يوستي، سبب فشل النادي الإسباني في التعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قبل انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف.

ووقع ميسي على عقود انتقاله لإنتر ميامي لمدة موسمين مع خيار تمديد عقده لموسم ثالث بموجب رغبة اللاعب والنادي الأمريكي؛ حيث سيحصل على 60 مليون دولار في الموسم الواحد، بالإضافة لحصوله على نسب من بعض شركات الرعاية التي سيتعاقد معها فريق إنتر ميامي.

ويشير عقد ميسي إلى حصوله على نسبة من أرباح منصة “آبل+” بكونها الناقل الحصري رقميا للدوري الأمريكي، بالإضافة لجزء من حصص رعاية شركة “أديداس” للمسابقة.

وصرح رافا يوستي عبر صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “خيار ليونيل ميسي لنادي إنتر ميامي كان أفضل له ولعائلت، ربما أيضًا بسبب الضغوطات في نادي مثل برشلونة”، مضيفًا: “احترم ليونيل ميسي جدًا وأحب وعائلته واحترم قراره، وأتمنى له كل التوفيق لا أكثر”.