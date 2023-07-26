أحدثت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت نور الغندور والمثيرة للجدل ضجة واسعة بعد حديثها عن الماء والثلج وسر جمالها.

وشاركت الغندور مقطع فيديو عبر خاصية الستوري به إناء ماء وثلج وتتحدث عن روتين الصباح وسر جمالها .

وجاء ذلك على الرغم من الانتقاد الواسع الذي تعرضت له الفنانة بسبب ألوان جسدها المختلفة التي أوقعتها في موقف محرج وأصبحت حديث الجمهور.

لتظهر مرة أخرى وتمدح نفسها من خلال المقطع الذي كتبت عليه:” روتين الصباح علشان الجمال والحلاوة”، في رسالة قوية لجمهورها أنها ليست مهتمة بانتقادها ورغم ذلك تتحدث عن جمالها .

وكانت الغندور قد أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل من قبل أيام بسبب إطلالتها الصيفية المثيرة وألوان جسدها الذي أوقعها في موقف محرج وشن عليها الجمهور الهجوم .

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