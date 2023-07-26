أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.2 %، ليغلق عند 11906 نقاط (+ 23 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 76.10 ريال.

وتصدر سهم مجموعة الحكير، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، عند 2.40 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 13.6 مليون سهم.

وأنهت أسهم سابك للمغذيات، والأبحاث والإعلام، ومعادن، وأسواق العثيم، وسلوشنز، وسبكيم العالمية، وسينومي ريتيل، ورعاية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و5 %.

في المقابل، تراجع سهم السعودي الفرنسي، بنسبة 3 %، عند 43.80 ريال.

وكان البنك قد أعلن عن النتائج المالية للربع الثاني 2023، وتوزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.95 ريال للسهم عن النصف الأول.

وأغلق سهم مصرف الإنماء، عند 38.35 ريال (- 4 %)، وسط تداولات بلغت نحو 8 ملايين سهم.