خرجت المهاجمة الأرجنتينية ياميلا رودريغيز، مدافعة عن نفسها بعد ظهور وشم للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر على ساقها.

وأكدت اللاعبة أن ذلك لا يعني أنها تكره مواطنها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت اللاعبة قد واجهت انتقادات من أبناء بلدها بعد أن ظهر وشم على ساقها اليسرى لرونالدو، لتخرج قائلة: “كفى، أنا لست بخير. متى قلت إني ضد ميسي؟ ميسي هو قائدنا العظيم في المنتخب الوطني، ولكن فكرة أني أقول إن ملهمي ومثالي الأعلى هو سي آر 7 (رونالدو) لا تعني أني أكره ميسي، كفى، هذا متعب ومؤذٍ”.