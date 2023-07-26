بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز باسم “المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي” يكون مقره في مدينة “الرياض”، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .

قالت الدكتورة فاطمة باعثمان عضو المجلس العالمي للذكاء الاصطناعي ، إن قرار إنشاء مركز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ،يدل على وعي وجدية المملكة ومسئوليتها لدخول سباق الذكاء الاصطناعي علي المستوى العالمي ، وفقًا لمداخلتها مع “العربية”.

كما أشارت إلى تصدر خبر في الصحف العالمية عن مناقشة مجلس الأمن لإنشاء كيان للذكاء الاصطناعي مشابه للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مؤكدة على توجهات الدولة في الدخول للمضمار العالمي للذكاء الاصطناعي الأخلاقي ، والذي يتعلق بوضع إطار ونظام أخلاقي لإرشاد وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستخدامها في جميع القطاعات على المستوى الدولي والحكومي وأيضًا على المستوى الفردي.