على خلفية الواقعة التي أثارت جدلا في مصر، بقيام سيدة بقطع العضو الذكري لزوجها، تكشفت تفاصيل جديدة.

وكشفت التحريات أن المتهمة عاشت مع المجني عليه قبل عامين بزواج عرفي، بينما كانت متزوجة من شخص آخر ومنفصله عنه جسديًا فقط.

وتبين أن المجني عليه كان يهددها طوال الوقت بفضح أمرها أمام أسرتها، كما حدثت بينهما خلافات مادية، هدد على إثرها المجني عليه المشكو في حقها ببيع الشقة التي يسكنان بها.

وبيتت المتهمة النية وأحضرت دواء منوم ووضعته بالطعام وكوب الشاي حتى استغرق المجني عليه في النوم ونفذت فعلتها.

اقرأ أيضا