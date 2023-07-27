شهد معرض آيدف للصناعات الدفاعية في إسطنبول التركية مشاركة سعودية وذلك لأول مرة في تاريخه.

وتشارك 7 شركات من القطاع الخاص وممثلين عن وزارة الاستثمار في هذا المعرض الذييمثل فرص لبحث الفرص الاستثمارية في الصناعات العسكرية والدفاعية، وفتح آفاق التعاون مع الشركات العالمية والأقليمية، وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن المعرض يستضيف 1460 شركة من 55 دولة، ويعد أحد أكبر 4 معارض في الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.