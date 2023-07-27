أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية، عن توفر أكثر من ١٠٠ وظيفة شاغرة عبر بوابة التوظيف الرسمية، لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في مختلف المجالات
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة
1- محقق أمني.
(Security invistigator)
2- محلل مراقبة المشروع.
(Project Controller Analyst)
3- مراقب التكلفة / مساح الكميات.
(Senior Cost controller / Quantity Surveyor)
4- أخصائي أول ، التطوير التنظيمي / تخطيط القوى العاملة.
(Senior Specialist, OD/Workforce planning)
5- مشرف نظام النقل..
(Supervisor, Ship-lift, and Transfer System.)
6- مهندس تخطيط أول.
(Senior Planning Engineer)
7- مهندس مراقبة التكاليف.
(Cost Control Engineer)
8- مشرف ROV.
(ROV Supervisor)
9- مهندس كهرباء.
(Sr. Electrical Engineer)
10- مهندس المشروع.
(Project Engineer)
11- كاتب تقني.
(Technical writer)
12- مدير الإستراتيجية والتخطيط والعقود.
(Strategy, Planning and Contract Manager)
13- محللو نظم تكنولوجيا المعلومات.
(IT Systems Analysts)
14- مدير إدارة البرامج والتخطيط.
(Manager, Program Management & Planning)
15- رئيس قسم الميكانيكية والتكييف.
(Division Head, Mechanical & HVAC)
16- نائب مدير المشروع.
(Deputy Project Manager)
17- المدير العام.
(General Manager – New Build Rig)
18- مخطط المشروع.
(Project Planner)
19- منسق أول لهندسة المواد.
(Senior Material Engineering Coordinator – Piping)
20- مهندس إنشائي رئيسي.
(Lead Structural Engineer)
21- مهندس تكليف.
(Commissioning Engineer)
22- مهندس تخطيط.
(Planning Engineer)
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا
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