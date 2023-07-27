أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية، عن توفر أكثر من ١٠٠ وظيفة شاغرة عبر بوابة التوظيف الرسمية، لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في مختلف المجالات

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة

1- محقق أمني.
(Security invistigator)

2- محلل مراقبة المشروع.
(Project Controller Analyst)

3- مراقب التكلفة / مساح الكميات.
(Senior Cost controller / Quantity Surveyor)

4- أخصائي أول ، التطوير التنظيمي / تخطيط القوى العاملة.
(Senior Specialist, OD/Workforce planning)

5- مشرف نظام النقل..
(Supervisor, Ship-lift, and Transfer System.)

6- مهندس تخطيط أول.
(Senior Planning Engineer)

7- مهندس مراقبة التكاليف.
(Cost Control Engineer)

8- مشرف ROV.
(ROV Supervisor)

9- مهندس كهرباء.
(Sr. Electrical Engineer)

10- مهندس المشروع.
(Project Engineer)

11- كاتب تقني.
(Technical writer)

12- مدير الإستراتيجية والتخطيط والعقود.
(Strategy, Planning and Contract Manager)

13- محللو نظم تكنولوجيا المعلومات.
(IT Systems Analysts)

14- مدير إدارة البرامج والتخطيط.
(Manager, Program Management & Planning)

15- رئيس قسم الميكانيكية والتكييف.
(Division Head, Mechanical & HVAC)

16- نائب مدير المشروع.
(Deputy Project Manager)

17- المدير العام.
(General Manager – New Build Rig)

18- مخطط المشروع.
(Project Planner)

19- منسق أول لهندسة المواد.
(Senior Material Engineering Coordinator – Piping)

20- مهندس إنشائي رئيسي.
(Lead Structural Engineer)

21- مهندس تكليف.
(Commissioning Engineer)

22- مهندس تخطيط.
(Planning Engineer)

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا

 