أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي إنه شاهد أدق التفاصيل في المفاوضات التي تمت بين خالد البلطان رئيس نادي الشباب السابق، والفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، واللاعب الحالي بصفوف نادي الاتحاد.

وقال سعود الصرامي، عبر برنامج “الديوانية” على قناة الرياضية السعودية، إن شقيق بنزيما حضر إلى الرياض في فبراير الماضي للتفاوض بشأن ترتيبات صفقة انتقال شقيقه إلى الشباب.

وأشار الصرامي إلى أن الذي يعلم سبب فشل صفقة انتقال بنزيما إلى الشباب هو خالد البلطان رئيس النادي السابق.