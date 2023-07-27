صرح دباس الدوسري الناقد الرياضي بتصريح صادم للجميع، حيث أكد أن الشباب كان وصل إلي مراحل متقدمة في التعاقد مع بنزيما، قبل انتقال الأخير إلي صفوف الاتحاد.
وكان ذلك خلال ظهوره في برنامج الديوانية المعروض علي قناة الرياضية السعودية، حيث أكد أن كل رئيس نادي يستطيع ابرام اتفاقيات مع أي لاعب بالعالم، لكن الأمر متوقف علي موافقة الجهة التي تقوم بدفع قيمة العقد.
#دباس_الدوسري | @dbasdosari1#بنزيما وافق على الانتقال للشباب، لكن لم يتم بسبب أن العقد يحتاج لموافقة الجهة التي تدفع قيمة العقد.
#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/RLXFp5NTUZ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) July 26, 2023
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