يقع المنتخب الوطني لكرة القدم في المستوى الأول في قرعة الدور الثاني المؤهل لبطولة كأس العالم 2026.

وسيشارك الأخضر أيضًا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2027 رغم ضمانه المشاركة فيها بصفته مستضيفًا للبطولة.

وشمل المستوى الأول: اليابان، إيران، أستراليا، كوريا، السعودية، قطر، العراق، الإمارات، سلطنة عمان، بينما المستوى الثاني: أوزبكستان، الصين، الأردن، البحرين، سوريا، فيتنام، فلسطين، قيرغيزستان، الهند، فيما المستوى الثالث: لبنان، طاجكستان، تايلاند، كوريا الشمالية، الفلبين، ماليزيا، الكويت، تركمانستان.

ويتضمن المستوى الرابع: (يتأهل من المنتخبات التالية إلى المستوى الرابع تسعة منتخبات، ومنتخب واحد ينتقل إلى المستوى الثالث): هونج كونج، إندونيسيا، الصين تايبيه، المالديف، اليمن، أفغانستان، سنغافورة، ميانمار، نيبال، كمبوديا، ماكاو، منغوليا، بوتان، لاوس، بنغلادش، بروناي، تيمور الشرقية، باكستان، غوام، سريلانكا.

وتقام مراسم قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026، في الحادية عشرة صباح اليوم “الخميس”، بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة كوالالمبور الماليزية، بمشاركة 36 منتخبًا، على 9 مجموعات.

ومن المقرر أن يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، كما تحجز المنتخبات المتأهلة مقاعدها في نهائيات كأس آسيا “السعودية 2027”.