أفادت تقارير إعلامية، أن ليونيل ميسي نجم فريق انتر ميامي الأمريكي اختار بديل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان الفرنسي حال رحيله عن الدوري الفرنسي.

وذكرت التقارير الاعلامية أن أزمة كبيرة نشبت بين كيليان مبابي وناديه باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة بعدما أرسل اللاعب رسالة لفريقه بأنه لن يجدد.

وقالت التقارير الإعلامية أن ليونيل ميسي نصح رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي بالتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي لتقوية هجوم فريقه بعد رحيل كيليان إمبابي.

وأشارت إلى أن نصيحة ميسي لرئيس باريس سان جيرمان تأتي لمساعدة الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا بغض النظر عن مستقبل كيليان إمبابي.

وكان باريس سان جيرمان، قد استبعد كيليان إمبابي من جولته الصيفية، الجمعة الماضي، بسبب رفضه تجديد عقده مع الفريق.