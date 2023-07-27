صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الخميس، بأن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج.

وأوضحت إجراءات التحقيق أن المذكور كان يمارس جريمة ترويج المخدرات في شقة هيأها لهذا الغرض بمحافظة جدة، وبالقبض عليه وتفتيش مسكنه عُثر على عدد (8) أكياس من مادة الشبو -معدة للترويج- كما عُثر على مواد أخرى من المخدرات، وأدوات تعاطيها، وأدوات لوزن الكميات، وأكياس فارغة؛ لتعبئة المخدرات فيها.

وذكر المصدر، أنه بإحالة القضية للمحكمة المختصة، وتقديم لائحة دعوى عامة تتضمن طلب تشديد العقوبة على المتهم؛ لكون ما أقدم عليه من حيازة هذه الكميات من المخدرات، وأدوات وزنها، وتعاطيها، يعد حيازة بقصد الترويج، وانتهت المرافعة الجزائية بصدور حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه لمدة (15) سنة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، تُحتسب بعد انتهاء مدة سجنه.

وشمل الحكم متهمين آخرين كانوا موجودين في مسرح الجريمة، وتستروا عليها ولم يبلغوا الجهات المختصة، حيث أدانتهم المحكمة بالتستر على الجريمة، وسجنهم مدداً متفاوتة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في تقديم الدعاوى الجزائية المشددة بحق المتهمين في قضايا المخدرات، والمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة المهددة للأمن والصحة، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن أي جريمة مخدرات، وأن التستر عليها موجب للمساءلة الجزائية.