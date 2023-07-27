تعادل نادي النصر مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب “يانمار ستايديوم” في مدينة أوساكا اليابانية.

وسيطر النصر على الكرة في الشوط الأول ووصلت نسبة الاستحواذ لديه إلى 63 % مقابل 37 لصالح النادي الإيطالي، وهدد العالمي مرمى إنتر بشكل قوي.

وسدد النصر على إنتر ميلان في الشوط الأول، 5 مرات بينها 3 تسديدات على المرمى، نتج عنها الهدف الوحيد عن طريق عبدالرحمن غريب بصناعة من تاليسكا.

وحقق إنتر ميلان التعادل في الدقيقة 44 قبل انتهاء الشوط الأول بقليل، عن طريق دافيد فراتيسي.

وكان النصر قد تعادل في المباراة السابقة مع باريس سان جيرمان سلبياً ضمن الجولة التحضيرية للموسم الجديد.