أعلن نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة قراراً بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على مقدمٍ للخدمات الإسعافية أو مستجيباً أولاً أو مكلفاً بخدمة تتصل بالسلامة الإسعافية.

وكشفت مسودة نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة التي تعمل عليها هيئة الهلال الأحمر أن النظام يهدف إلى الحفاظ على سلامة مرتاديها ويحقق سهولة الوصول إلى مستلزمات السلامة الإسعافية.

كما يعزز إسعاف المصابين خلال مدة زمنية قصيرة بما يكفل الحد من المضاعفات الصحية والعبء على النظام الصحي ويسهم في تحسين مخرجات رعاية المرضى وتقليل تكاليفها المالية.

ويجب الحظر من القيام بأي مما يأتي في الأماكن العامة: التجمهر حول موقع الحادثة من غير المؤهلين في التعامل مع الحالات الطارئة والعبث في أجهزة ومستلزمات السلامة الإسعافية، أو تعطيلها عن غرضها الذي أُعدت لأجله، وتقديم بلاغ كاذب يستدعي تدخل مقدمي الخدمة الإسعافية.