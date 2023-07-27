قرر شاب إهداء خطيبته سيارة وذلك بمناسبة مرور عام على بداية علاقتهما وتعارفهما.

وظهرت الفتاة معربة عن فرحتها بالهدية، ممسكة بيديها “بيضة”، حيث قامت بتصويبها على السيارة.

ويرجع السبب وراء تصرف الفتاة الذي يبدو غريبا للبعض، إلى خوف الفتاة من الحسد.