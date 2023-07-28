توفي اليوم الخميس الشيخ متعب بن محروت بن فهد البيك الهذال شيخ مشايخ قبيلة عنزة في العراق.

وتحولت الصفحات إلى سرادق عزاء وبرقيات مواساة إلى أسرة المغفور له سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ويذكر أن الأمير متعب الهذال تولى مشيخة قبيلة العمارات ككل وهو في عمر 19 سنة ورغم صغر سنه، إلا أنه كان متمرسا في القيادة لوجوده في مدرسة والده الأمير فهد البيك، والسبب في تسلم المشيخة بهذا السن يعود لأنه استلم المشيخة أثناء إقامة الأمير فهد الهذال في تركيا، فتولى المشيخة على إثر وفاة أخيه الأكبر متعب.