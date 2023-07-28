سجل كريما بنزيما ، مهاجم فريق الاتحاد ، أول أهدافه بقميص فريقه الجديد في البطولة العربية.

وأحرز بنزيما الهدف بطريقته المعتادة ، حيث نجح النجم الفرنسي في التسجيل بعد تسديدة مقوسة “R2” من على حدود منطقة الجزاء لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس الترجي .

ونجح بنزيما في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في شباك الترجي التونسي خلال المباراة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية.

والجدير بالذكر أن الاتحاد يلعب في المجموعة الأولى للبطولة العربية رفقة كل من: الترجي التونسي ومواطنه الصفاقسي بالإضافة إلى الشرطة العراقي .