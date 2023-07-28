صرح نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد، الخميس، بأنهم بانتظار لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سانتو في المؤتمر الصحافي عقب مباراة الاتحاد والترجي التونسي: “كلما قضى الفريق وقتاً أكبر مع بعضه البعض سيزيد الانسجام ، لديّ لاعبين بجودة عالية هم بحاجة فقط للانسجام، وما زال لدينا الأفضل وما زلنا بانتظار لاعبين جدد إضافيين للفريق”.

يذكر أن الاتحاد تغلب على الترجي التونسي ضمن مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية، بهدفين مقابل هدف، سجلهما المغربي عبد الرزاق حمدالله، والفرنسي كريم بنزيما.