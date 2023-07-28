أعلنت إدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن وظائف على رتبة “معلم ممارس”.

وأضافت الإدارة أن التعاقد على هذه الوظائف سيكون مكانيًا في إدارات التعليم.

ونوهت بأن التعاقد سيكون عند استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز المفاضلة في الوظائف التعليمية.