حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حلم الطفل مانو، البالغ من العمر 8 سنوات، ويخضع للحقن بهرمونات النمو.

والتقى الطفل، وهو من مواليد باريلوتشي في الأرجنتين، بميسي في ميامي، حيث تأثر باكيا بحرقة لمشاهدته ميسي فيما قام الأخير باحتضانه.

قال الطفل لميسي: “ليو، أنا مانو من باريلوتشي، عمري 8 سنوات وقد جئت إلى ميامي لرؤيتك ومرافقتك في أول ظهور لك في هذا النادي الجديد”.

وأضاف: “أحب مشاهدتك وأنت تلعب، لكن قوتك المستمرة تلهمني أيضا، أحقن نفسي بالهرمونات يوميًا لأتمكن من النمو”.

وختم الطفل: “لهذا السبب اخترتك بطلي وأفضل مثال لي، عند رؤيتك لم أعد خائفًا من علاجي”.

وكان ميسي يخضع للحقن بهرمونات النمو وهو صغير في مرحلة ما قبل المراهقة والذي استمر به عندما وصل إلى برشلونة.