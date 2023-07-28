فاجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجوم إنتر ميامي بهدايا رائعة لكسب ود زملائه في الفريق الجديد

وقام ميسي بإهداء أعضاء الفريق بالكامل سماعات “Beats by Dre” باللونين الوردي والأسود المصممة خصيصا والمزينة بشعار إنتر ميامي.

وقال اندري يلدين مدافع إنتر ميامي عن هذه الخطوة: “ميسي اشترى هذه السماعات للفريق بأكمله، حسنا، لا أعرف ما إذا كان قد اشتراها، لكنه أعطاها لجميع اللاعبين في المباراة الأولى”.

كما سبق لميسي أن فاجأ زميله ليوناردو كامبانا بمنحه تذاكر لمباراة الفريق الودية أمام كروز أزول التي شهدت الظهور الأول له مع الفريق.