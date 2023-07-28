قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على مواطن بمنطقة نجران لترويجه لمادة الإمفيتامين المخدر .

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

كما تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.