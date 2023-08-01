أكد مدرب الفريق الأول لنادي الهلال خورخي خيسوس أنه محظوظ بوجود رئيس نادي الهلال فهد بن نافل مشدداً على ثقته الكبيرة في مدير كرة القدم فهد المفرج.

وقال خورخي خيسوس خلال المؤتمر الصحفي:” أثق في خياراتهم للاعبين لأن من سيأتي من اللاعبين سيكون جاهز ويساعد الفريق” .

فيما قال سالم الدوسري نجم نادي الهلال في المؤتمر الصحافي:جمهورنا دائمًا واعي ويثق فينا، ولا زلنا في بداية الموسم، وغدًا ليس أمامنا إلا الفوز من أجل التأهل”.

بينما علق عادل رمزي مدرب الوداد المغربي قائلاً :

“سنخوض أصعب مباراة ضد فريق كبير ‎الهلال ونحن سنستعد ذهنياً وبدنيا لتقديم مباراة تشرف الكرة المغربية”.