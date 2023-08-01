كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، عن نصيحة “ساخرة” إلى لاعبي الزمالك، قبل مواجهة نادي النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصرح مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق: “أتمنى أن يخصص الزمالك لاعب لإيقاف رونالدو وان لا يكون قصيرًا لان رونالدو رقبته طويلة !”، مضيفًا: “إيفر بانيجا لم يفعل اي شي امامنا .. فقط سجل من ركلة جزاء ! نحن نتقبل أي هزيمة بشرف لكن بشرط عدم التعرض لأي ظلم تحكيمي”.

واختتم تصريحاته: “لاعبو الزمالك أبطال، وقلت لأحمد مجاهد مدير البطولة العربية (لو عاوزين تبوظوا البطولة بوظوها)”.

ويواجه النصر نادي الزمالك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، يوم الخميس المقبل 13 من أغسطس الجاري.