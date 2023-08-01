أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.5 %، ليغلق عند 11636 نقطة (- 56 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق في نحو شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.

وبذلك يواصل السوق السعودي هبوطه، للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلا خلالها انخفاضا بنحو 270 نقطة وبنسبة 2.3 %.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 73.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 8 ملايين سهم.

وهبط سهم أسمنت نجران، بأكثر من 2 %، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثاني إلى 7.4 مليون ريال وبنسبة 45 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأغلق سهم الصقر للتأمين، عند 16.28 ريال (- 3 %)، وكانت الشركة قد أعلنت بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع شركة اتحاد الخليج الأهلية.

وتراجع سهم أنابيب الشرق بأكثر من 3 %.

في المقابل، ارتفع سهم أسمنت اليمامة، بنسبة 1 % عند 36.20 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني بنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وتصدر سهم توبي، ارتفاعات اليوم بأكثر من 6 %، عند 23.84 ريال، وسط تداولات تجاوزت 4 ملايين سهم.

وصعد سهم رتال بنسبة 1 % عند 9.15 ريال.