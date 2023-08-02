أكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، أن الجهود التى تقدمها المملكة إلى اليمن ، ليست غريبة على المملكة وحكومتها .

وصرح وزير المالية أن منحة المملكة لليمن ، ستخفف من الوضع العام داخل اليمن ، واستقرارها، وبالتالي سينعكس على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .

وذكر أن اليمن فقدت أكثر من 65٪ من الإيرادات العامة ، وأن هذا الدعم ستخفف من وطأة تأثيرات استحواذ المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية ، والتي كان لها تأثير كبير على استدامة المالية العامة .

وكانت المملكة أعلنت اليوم عن تقديم مساعدات جديدة للمجلس الرئاسي في اليمن بقيمة 1,2 مليار دولار ، استجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة.