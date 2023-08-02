أكدت مصادر اعلامية أن اللاعب نيمار دا سيلفا جونيور متقبّل فكرة القدوم إلى الدوري السعودي.

وأفادت المصادر ذاتها بأنه لايوجد عرض رسمي من الهلال لـ اللاعب نيمار حتى هذه اللحظة رغم تقبّل اللاعب فكرة القدوم إلى المملكة.

وكان نادي باريس سان جيرمان يواصل الضغط لإخراج لاعب فريقه الأول لكرة القدم نيمار دا سيلفا لتفادي عدم رحيله بشكل مجاني.

ويُعد نيمار من بين أبرز الرياضيين في العالم، حيث أطلق عليه موقع سبورت برو لقب أكثر الرياضيين قابلية للتسويق في العالم في عامي 2012 و 2013، واستشهدت به إي إس بي إن على أنه رابع أشهر رياضي في العالم في عام 2016، وفي عام 2017، أدرجته مجلة تايم في قائمتها لأكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم.