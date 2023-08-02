أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 1.4 %، ليغلق عند 11478 نقطة (- 158 نقطة)، مواصلاه هبوط للجلسة الخامسة، مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو شهر، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 3 %، عند 72 ريالا.

وتصدر سهم التموين، تراجعات اليوم بنسبة 8 %، عند 115.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليون سهم.

وأغلق سهم الأهلي السعودي، 37.80 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وهبط سهم النهدي الطبية، بنسبة 3 %، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الثاني 2023 بنسبة 1 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

في المقابل، صعد سهم المجموعة السعودية، بأكثر من 2 %، عند 24.90 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت نتائجها المالية وتوزيعات نقدية على المساهمين.

وتصدر سهم ميدغلف للتأمين، ارتفاعات اليوم بنسبة 7 %.