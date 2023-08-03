أتاح جهاز مراقبة حديث للاباء والأمهات مراقبة تحركات أطفالهم الصغار، بجانب منعهم من الأماكن المحظورة.

وتتلخص فكرة الجهاز الجديد على وضعه في قدم الطفل ثم يربط الآباء الجهاز بتطبيق إلكتروني على الهاتف.

ويتيح التطبيق مراقبة تحركات الطفل، ويمكن لوالديه أن يقوم بتحديد الأماكن المحظورة ذهابه إليها، وعندما يقترب الطفل من هذه الأماكن يطلق الجهاز إشعار يصل لهاتف الوالدين ليقوموا بالتعرف اللازم لحماية الطفل قبل وصوله لهذه الأماكن، كما يمكن للوالدين أن يفعلوا خاصية بالجهاز يتم فيه وخز الطفل عندما يقترب من هذه الأماكن كما يدفعه للابتعاث عنها.