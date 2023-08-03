أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، جدلا واسعا باحتفاليته الجديدة خلال مباراة فريقه وأورلاندو في دور الـ32 من مسابقة كأس الدوري الأمريكي المكسيكي.

وسجل ميسي ثنائية قاد بها فريقه إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز 3/1.

وكان الحدث الأبرز في المباراة احتفالية ميسي التي كررها مرتين والتي أصبحت هي حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة مباشرة.

وقام ميسي بعمل احتفال wakanda forever (واكاندا فور إيفر) لتبدأ الجماهير حول العالم بالتساؤل حول ماهية الطريقة التي احتفل بها أفضل لاعب في العالم وأصر عليها مرتين.

النمر الأسود: واكاندا للأبد وبالإنجليزية: Black Panther: Wakanda Forever هو فيلم بطل خارق أمريكي من إخراج رايان كوغلر وبطولة لوبيتا نيونغو، داناي غورورا، مارتن فريمان، ليتيشا رايت، وينستون ديوك وأنجيلا باسيت.

والفيلم من إنتاج شركة مارفل ستوديوز وتوزيع شركة والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز. تم عرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 8 يوليو 2022.وقد يكون الاحتفال متفقا عليه كنوع من الترويج.