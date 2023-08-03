أكد سفير اليونان لدى المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس، أن من يزور المملكة ويكتشف واقعها سيتغير منظوره بالكامل عنها.

وقال كونستانتوبولوس: “السعودية تتمتع بتنوع كبير حيث تتعدد فيها الثقافات من الحجازية للنجدية وكيف تختلف نتيجة قرب واحدة من البحر والأخرى من الصحراء، ما نتج عنه تقاليد مختلفة”.

وأضاف : “السعودية منطقة عالمية متنوعة ترحب بالجميع.. وبسبب وجود مكة والمدينة نجد بالمملكة مختلف أنواع البشر والتقاليد في مزيج متجانس”.

وتابع” أعتبر إقامتي في السعودية، رحلة شيقة ومذهلة بلقائي بكل الأشخاص الرائعين والمثيرين للاهتمام “.

#الدبلوماسي سفير اليونان لدى المملكة: من يزور السعودية ويكتشف واقعها سيتغير منظوره بالكامل عنها. pic.twitter.com/fEYtl1QC48 — قناة السعودية (@saudiatv) August 2, 2023