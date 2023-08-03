عاد البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان إلى الملاعب بقوة بعد فترة غياب طويلة دامت 5 أشهر بسبب إصابة في الكاحل.

وخطف البرازيلي نيمار الذي غاب لعدة أشهر بسبب الإصابة، الأنظار في اللقاء الودي الذي جمع باريس سان جيرمان بجيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بتسجيله ثنائية أسهمت بشكل مباشر في فوز بطل الدوري الفرنسي.

وكان المدرب الإسباني إنريكي دفع بنيمار في مباراة باريس سان جيرمان الودية أمام جيونبوك ليسجل ثنائية رائعة في فوز ناديه 3/0 ضمن جولته التحضيرية في آسيا.

والجدير بالذكر أن نيمار افتتح التسجيل قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثمانين.

ووسع الإسباني أسينسيو الفارق بهدف ثالث بإسهام من نيمار أيضاً قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي