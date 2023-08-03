بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريباتهم في “الطائف”، وذلك بعد وصولهم ظهر اليوم، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

وتمثل مران الهلال تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء “الوداد” بمقر إقامة بعثة الفريق، وتطبيقات تكتيكية متنوعة و مناورة فنية لبقية اللاعبين.

وسوف يختتم فريق الهلال مساء يوم الغد تحضيراته الميدانية وذلك تأهبا لخوض مواجهة الدور ربع النهائي.

ومن جهته يعقد المدير الفني “جورج” جيسوس” وأحد اللاعبين ظهر الغد مؤتمرًا صحافيا للحديث عن مواجهة “الاتحاد” في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان.