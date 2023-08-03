ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 5 مخالفين لنظام البيئة، وهم مقيمين من الجنسية الباكستانية ،ومقيمين من الجنسية السودانية،ومقيمًا من الجنسية المصرية، ومواطنًا.

وتم ضبطهم لبيعهم وتخزينهم أكثر من 59 مترًا مكعبًا من الحطب المحلّي في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم،وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وناشدت بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.