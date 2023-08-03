سلطت شبكة “سي ان بي سي” الأمريكية، الضوء على التطورات التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة، على كافة الأصعدة، سياسيا، واقتصاديا، وسياحيا، وحتى رياضيا.

وقالت “سي إن بي سي” : “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يغير صورة المملكة العربية ‎السعودية ومكانتها في كل شيء من الرياضة والسياحة إلى الدبلوماسية”.

وأضافت: “المملكة العربية ‎السعودية مثال جيد للقوى التي تساهم الآن في تشكيل الأحداث الدولية، صعود المملكة للتوسط في صراع واسع النطاق كالحرب بين ‎روسيا و أوكرانيا يشير إلى عالم جديد يمكن فيه اتخاذ القرار من لاعبين غير الولايات المتحدة والغرب”.

وتستعد المملكة لاستضافة محادثات تتعلق بأوكرانيا تشارك فيها كييف ودول غربية ودول نامية رئيسية من بينها الهند والبرازيل، في مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس، حيث سيضم مسؤولين كبارا من حوالي 30 دولة.